Pandemi önlemleri kapsamında randevulu hizmet verildi

Antalyalılar Kurban Bayramı’nda Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kesim hizmetine yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl pandemi önlemleri kapsamında randevu ile hizmet verilen kesim noktalarında kurbanlıklar veteriner hekim kontrolünde hijyen ön planda tutularak İslami kurallara uygun şekilde kesildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi’nde bulunan Hayvan Pazarı ile Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı’nda kurulan kurban kesim noktalarında ücretsiz kesim hizmeti verildi. Daha önceden aldıkları randevu saatine göre kesim noktalarına gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından şeker ve kolonya ile karşılandı.

sıra numarası aldılar

Usta kasaplar tarafından İslami usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilen kurban kesimi sırasında çok sayıda temizlik görevlisi ve büyükşehir personeli de hizmet verdi. Büyükşehir veterinerleri de vatandaşların kurbanlıklarını sağlık açısından kontrol ederken, kesimler sıra numarasına göre yapıldı. Kesimler hijyen koşullarında, kısa sürede gerçekleştirilerek vatandaşlara büyük kolaylık sağlandı.