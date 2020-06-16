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Pandemi süreci bitince ilk ziyaret Kırgızistan’a

SİVAS HABERLERİ  | 16.06.2020 12:09 | Son Güncelleme

Rektör Alim Yıldız, “Dünya Üniversitesi” olma gayesi kapsamında Kırgızistan’ın Oş Devlet Üniversitesi’nin 80’inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına VKS üzerinden katılım gösterdi.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Marka Üniversite” olma hedefi doğrultusunda yurt içinde yaptığı çeşitli çalışmaların yanı sıra “Dünya Üniversitesi” gayesiyle yurt dışında yer alan üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirliklerine devam ediyor.

Pandemi süreci bitince ilk ziyaret Kırgızistan’a

Rektör Alim Yıldız, “Dünya Üniversitesi” olma gayesi kapsamında Kırgızistan’ın Oş Devlet Üniversitesi’nin 80’inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına VKS üzerinden katılım gösterdi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, “Marka Üniversite” olma hedefi doğrultusunda yurt içinde yaptığı çeşitli çalışmaların yanı sıra “Dünya Üniversitesi” gayesiyle yurt dışında yer alan üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız Kırgızistan’ın Oş Devlet Üniversitesi’nin 80’inci kuruluş yıldönümü kutlamalarına Video konferans Sistemi(VKS) aracılığıyla katıldı. Kutlama etkinliklerinde konuşma yapan Alim Yıldız, üniversite hakkında bilgi verdi. Rektör Yıldız, üniversite ile Oş Üniversitesi arasındaki ilişkinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirterek “Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde değişik yıllarda çalışmışlardır. 2016 yılından itibaren Üniversitemiz ile Oş Devlet Üniversitesi arasında ERASMUS KA107 ve Mevlana değişim programları kapsamında çok sayıda öğrenci, idari personel ve öğretim üyesi değişimi gerçekleşti. 2017 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü olarak Oş Devlet Üniversitesi’ni ziyaret ettim. Bu ziyaret kapsamında ikili anlaşmalarımızı imzaladık. Bu anlaşmalara istinaden Üniversitemiz ile Oş Devlet Üniversitesi arasında öğrenci değişimi gerçekleşti. 2020 yılının başında Oş Devlet Üniversitesi’nin saygıdeğer rektörü ve beraberindeki heyet Üniversitemizi ziyaret ettiler. Bu vesile ile her alanda işbirliği yapabileceğimizi gördük. İnşallah Covid-19 pandemisinin sona ermesiyle birlikte ilk ziyaretimizi de Oş Devlet Üniversitesi’ne yapacağımızı şimdiden bildirir, üniversitenizin 80’inci kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”şeklinde konuştu.

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