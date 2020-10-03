Pandemi sürecinden etkilenen bireylere psikolojik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinden etkilen vatandaşlara psikolojik destek vermeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Geniş Ailem projesi kapsamında korona virüs salgını tedbirleri süresince izole durumda bulunan ve süreçten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla ‘Psikolojik Danışmanlık’ hizmeti veriliyor. Pandemi sürecinden dolayı çeşitli sorunlar yaşayan, kendini mutsuz hisseden, hanesinde sürekli evde bulunmaktan dolayı sıkıntı yaşayan kişilere yönelik verilen ‘Psikolojik Danışmanlık’ hizmetinden en fazla 65 yaş ve üstü vatandaşlar faydalanıyor. Uzman psikologların görev yaptığı Psikolojik Destek Birimi görüşmelerini çevrimiçi olarak yapıyor. Vatandaşlara obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete, depresyon gibi ruhsal yakınma ve bozukluklar konularında psikolojik destek de bulunuyor.

Seanslar kişiye özgü olarak gerekli görüldüğü takdirde belirli periyodlar halinde planlanıyor. Psikologlar tarafından danışanlara gerekli teknik, terapi ve psiko eğitim süreçleri yürütülerek yardımcı olunuyor. Pandemi sürecinin başından bu yana vatandaşlara hizmet veren psikologlar, “Fiziki izolasyonda olmak kimseyle görüşmeyeceği anlamına gelmiyor. İnsan sosyal bir canlıdır. Bireyler arası iletişim çevrimiçi olarak da devam ettirilebilir. Bu doğrultuda yaşlılarımızın yalnız kalmaması için iletişimin çevrimiçi üzerinden sürdürülebilmesi çok önemli. Büyüklerimiz, gelişen teknolojik cihazlar ile torunlarıyla çevrimiçi görüşmeler yapabilir. Bu süreçte onlara masallar anlatabilir, anı paylaşımında bulunabilir, bilmeceler sorabilir, kelime tahmin etme oyununu oynayabilir” dedi.

