YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pandeminin kalbinde güçlü dayanışma

Pandeminin kalbinde güçlü dayanışma

ANKARA HABERLERİ  | 14.05.2020 09:03 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi korona virüsle mücadele sürecinde hastanelere ve sağlık çalışanlarına büyük destek verdi.

Altındağ Belediyesi korona virüsle mücadele sürecinde hastanelere ve sağlık çalışanlarına büyük destek verdi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, hastanelerle ve sağlık çalışanlarıyla hep irtibat halinde olan Altındağ Belediyesi, bu süreçte dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.
Korona virüsle mücadelede önemli bir konumda bulunan 4 pandemi hastanesinin Altındağ’da bulunduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın işi zor, yükleri ağır Covid-19 ile mücadele sürecinde kendilerinin emeklerini asla unutamaz, göz ardı edemeyiz. Bu bilinçle, yaşadığımız zor günlerde hastanelerimizle ve sağlık çalışanlarımızla hep irtibat içerisinde olduk. Kendileriyle büyük ve güçlü bir dayanışmaya imza attığımızı düşünüyorum” dedi.

“Pandemiyle mücadelede yalnız bırakmadık”
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi pandemiyle mücadelenin kalesi olan hastanelerin Altındağ’da bulunduğuna dikkat çeken Başkan Balcı, hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik çalışmaları şu sözlerle anlattı:
“Korona virüs salgını sonrası bölgemizdeki hastanelerle el ele verdik. Bu salgınla mücadelede onları yalnız bırakmadık. Elimizden ne geliyorsa, hep daha fazlasını yapmaya çalıştık. Hastanelerimizin başhekimleriyle ve diğer yöneticileriyle sürekli irtibat halindeyiz. Salgınla mücadele ön safta savaşan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Bu bilinçle, kendileriyle hep yapıcı ve olumlu işbirliği içerisinde olduk. Altındağ Belediyesi olarak hastanelerimizle büyük ve güçlü bir dayanışma örneği sergiledik.

Renkli laleler moral oldu
Hastanelerin düzenli dezenfeksiyonunun yanı sıra sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu için de örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Balcı “Altındağ’daki tüm hastaneleri düzenli olarak dezenfekte ettik. Ancak bunlarla da yetinmedik. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçelerine, sağlık çalışanlarımıza moral vermek için rengârenk laleler diktik. Laleler her görenin içini açtı. Bu konuda çok sayıda teşekkür mesajı aldık. Onların mutlu olduğunu görünce biz de mutlu olduk.” dedi.

Konukevinin kapıları sağlıkçılara açıldı
Belediyeye ait Anafartalar Konukevi’ni sağlık çalışanlarının kullanımına açtıklarını da hatırlatan Başkan Balcı, “Hastanelerde görev yapan, evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarını konukevimizde ağırlıyoruz. Onlara yemek ikramında da bulunuyoruz., en iyi şartlarda ağırlamaya çalışıyoruz. Hastanelere ve sağlık çalışanlarına öncelik verdik. Öte yandan Altındağ sınırlarındaki tüm sağlık merkezlerini ve eczaneleri düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Kısacası sağlık çalışanlarımıza moral verecek lale ekiminden konaklamalarına kadar pek çok alanda elimizi taşın altına koyduk. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız.” ifadelerini kullandı.

Park ve dinlenme alanı
Hastane yönetiminden gelen talep üzerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsüne çocuk oyun parkı yaptıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Ayrıca sağlık çalışanlarının güzelce vakit geçirebilmesi için dinlenme alanları da oluşturuyoruz. Hastanenin kaldırımlarını da baştan aşağı yeniliyoruz. Belediye olarak bugüne kadar verdiğimiz desteği her zaman sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişi için ekipler seferber oldu

Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişi için ekipler seferber oldu

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Futbolcu ve çalışanlarında Kovid-19'a rastlanan Erzurumspor'un tesisleri 14 günlüğüne kapatıldı

Futbolcu ve çalışanlarında Kovid-19'a rastlanan Erzurumspor'un tesisleri 14 günlüğüne kapatıldı

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası

Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası

Gemlikli çocukları çizgi kahramanlar karşıladı

Gemlikli çocukları çizgi kahramanlar karşıladı

Ankara Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:27
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:03
Yatsı
21:38

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Devran Eczanesi
Cankaya
Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Çalık Eczanesi
Yenimahalle
İlknur Eczanesi
Mamak
Çankırı Eczanesi
Mamak
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.