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Pankent ve Pandoğa’da toplu sözleşme sevinci

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Kayseri Şeker iştiraklerinden Pankent ve Pandoğa’da, 3.

Kayseri Şeker iştiraklerinden Pankent ve Pandoğa’da, 3. Toplu İş Sözleşmesi sevinci yaşanıyor. Pankent’te 87 Pandoğa’da 44 işçiyi kapsayan Toplu Sözleşme Protokolünü, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay birlikte imzaladılar.
Pankent ve Pandoğa şirketlerinde düzenlenen imza törenlerine, Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, İştiraklerin Yönetim Kurulu Üyeleri, Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Mali Sekreter İlhan Özyurt, Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları ve işçiler katıldı. Düzenlenen törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, uzun süren görüşmelerin neticesinde nihayete ulaştıklarını ifade ederek, “Bugün 3. Toplu İş Sözleşmesi’nin sonuçlarını paylaşmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Taraflarımız arasında uzunca süren müzakereler yapıldı. Bu müzakerelerde gerek sendika temsilcilerimiz, gerekse de şirket yöneticilerimiz, şirketin imkânları çerçevesinde sizlere nasıl daha iyi bir imkân sağlarız, bunun değerlendirmesini yaptılar. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu şartlar ve kamu kuruluşlarının yapmış olduğu zamları göz önüne aldığımızda, Kayseri Şeker’in farklılığı burada da kendisini açıkça göstermiş oldu. Kayseri Şeker şimdiye kadar olduğu gibi bugün de, çalışanlarını memnun edebilecek bir tavır içerisinde olmuştur. Bizler, Kayseri Şeker ile iştirakleri arasında bir farklılık olsun istemiyoruz. Çalışanlarımızın sosyal ve ücret hakları bakımından, her konuda aynı haklara sahip olmasını istiyoruz. Bunun için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Akay’ın ardından söz alan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise Kayseri Şeker’in kendileri için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, bugüne kadar yapılan en iyi toplu sözleşmeleri burada imzaladıklarını ifade etti. Gök, konuşmasında; “Kayseri’ye ne zaman gelsem, işçiye değer verildiğini, işçi ile birlikte güzel şeyler yapılmak istendiğini görüyorum. Kayseri’ye gelirken ayaklarım hiç geriye gitmiyor, çünkü bugüne kadar yaptığımız en iyi toplu sözleşmeleri burada imzaladık. Ülkemizin şartlarında, mülteci sayısının 4 milyona ulaştığı, işsizlik rakamlarının 5 milyona dayandığı bir ortamda, bu şartlarla rekabet eden kurumsal yapıya ulaşmış kurumlarımızın ayakta durması için, elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun sağlanması ve bir kuruş dahi alın terinizin zayi edilmemesi için mücadelemizi, var gücümüzle sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Toplu Sözleşme Protokolü, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından, işçilerin yoğun alkışlarıyla birlikte imzalandı.

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