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  4. 'Para' açıklaması çok konuşulmuştu! Serdar Ortaç şimdi de 'Tinder' yorumuyla gündemde

'Para' açıklaması çok konuşulmuştu! Serdar Ortaç şimdi de 'Tinder' yorumuyla gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.04.2024 10:22
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Borçlarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç'ın Alişan'a geçtiğimiz aylarda yaptığı "Yani ben o paranın biteceğine inanamazdım" açıklaması yeniden gündem olmuştu. Ortaç şimdi de 'Tinder' açıklamasıyla gündemde.

'Para' açıklaması çok konuşulmuştu! Serdar Ortaç şimdi de 'Tinder' yorumuyla gündemde

Kumar borçları ile zaman zaman gündeme gelen Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda Alişan'a konuk oldu. Para muhabbeti sırasında "Babama derdim ki parayı koyacak yer bulamıyorum. Oğlum bankaya yatırsana derdi. Baba ülkedeki bütün bankalarda param var derdim. Yani ben o paranın biteceğine inanamazdım" diyerek dikkat çekmişti.

Son dönemde borçlarını ödeyerek parasını tüketen Serdar Ortaç son dönemde sosyal medyada yaptığı yayınlarla tepki çekiyordu.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sosyal medyadan açtığı canlı yayınında ilişki bulmak için tercih edilen Tinder hakkında konuştu ve yine gündem oldu.

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Ortaç yayın sırasında bir uygulama üzerinden konuşurken "Tinder açsaydım ne kızlar tavlardım be, Allahu ekber" dedi.


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