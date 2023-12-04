Para Badminton Türkiye Şampiyonası Aksaray'da sona erdi

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Dağılgan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 63 sporcu katıldı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Organizasyonda sınıflarına göre şampiyonluğa ulaşan para badmintoncular şöyle:
TEK ERKEKLER
Ali Altıparmak (SH 6), Mustafa Tuğra Nur (SL 3), Şükrü Gül (SL 4), İlker Tuzcu (SU 5), Avni Kertmen (WH 1), Halit Yaşar Atay (WH 2)
TEK KADINLAR
Elif Dokuzluoğlu (SH 6), Tuğçe Çelik (SL 4), Zehra Bıyık (SU 5), Ebru Gökşen (WH 1), Emine Seçkin (WH 2)
ÇİFT ERKEKLER
Hüseyin Eren Kara/Burak May (SU 5)
ÇİFT KADINLAR
Kübra Çevik/Rabia Gedek (SH 6), Ebru Gökşen/Emine Seçkin (WH 1-WH 2)
KARIŞIK ÇİFTLER
Ali Altıparmak/Sudenaz Şanlı (SH 6), Fuat Soruklu/Tuğçe Çelik (SL3-SL4-SU 5), Avni Kertmen/Narin Uluç (WH 1-WH 2)