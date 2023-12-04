YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Para Badminton Türkiye Şampiyonası Aksaray'da sona erdi

Para Badminton Türkiye Şampiyonası Aksaray'da sona erdi

04.12.2023 08:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Dağılgan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 63 sporcu katıldı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Organizasyonda sınıflarına göre şampiyonluğa ulaşan para badmintoncular şöyle:

TEK ERKEKLER

Ali Altıparmak (SH 6), Mustafa Tuğra Nur (SL 3), Şükrü Gül (SL 4), İlker Tuzcu (SU 5), Avni Kertmen (WH 1), Halit Yaşar Atay (WH 2)

TEK KADINLAR

Elif Dokuzluoğlu (SH 6), Tuğçe Çelik (SL 4), Zehra Bıyık (SU 5), Ebru Gökşen (WH 1), Emine Seçkin (WH 2)

ÇİFT ERKEKLER

Hüseyin Eren Kara/Burak May (SU 5)

ÇİFT KADINLAR

Kübra Çevik/Rabia Gedek (SH 6), Ebru Gökşen/Emine Seçkin (WH 1-WH 2)

KARIŞIK ÇİFTLER

Ali Altıparmak/Sudenaz Şanlı (SH 6), Fuat Soruklu/Tuğçe Çelik (SL3-SL4-SU 5), Avni Kertmen/Narin Uluç (WH 1-WH 2)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de polis ve jandarmadan kumar uygulamasıBalıkesir’de polis ve jandarmadan kumar uygulaması
Deprem sonrası denizdeki hareketlilik ve köpükleşme vatandaşları tedirgin ettiDeprem sonrası denizdeki hareketlilik ve köpükleşme vatandaşları tedirgin etti
Kazada yola devrilen elektrik direğini el birliğiyle kaldırıp böyle taşıdılarKazada yola devrilen elektrik direğini el birliğiyle kaldırıp böyle taşıdılar
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 4 Aralık Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:43
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Pazartesi

Yaşamkent eczanesi
Cankaya
Elmadağ eczanesi
Elmadag
Nur eczanesi
Camlidere
Yeni kardeşler eczanesi
Kecioren
Hacettepe eczanesi
Kazan
Merkez eczanesi
Beypazari
Güler eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.