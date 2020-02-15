Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde pazarcılık yapan Fırat Furan, müşterilerden aldığı para üstlerini, loto kuponuna yazdı. Furan, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü çekilen Süper Loto şans oyununda 6 rakımı da tahmin eden Antalyalı bir vatandaş 15 buçuk milyon liranın sahibi olurken, 4 rakamı doğru tahmin edip diğer iki rakamı da tek birer sayıyla kaçıran Pazar esnafı Fırat Furan ise yaşadığı şaşkınlığı İhlas Haber Ajansı’na (İHA) aktardı.

Büyük ikramiye kıl payı kaçtı

Çerkezköy ilçesinde Pazarcılık yapan Fırat Furan ise geçtiğimiz Perşembe günü Paralı Kavşağı’nda bulunan bayiden oynadığı şans oyununun sonuçlarını incelediğinde büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kuponunu kontrol eden Furan, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. 4 rakamı doğru tahmin eden Furan’ın kuponunda yer alan diğer iki rakam da birer sayı ile büyük ikramiyeyi kıl payı kaçırmasına sebep oldu.

Satış yaparken kupon doldurdu

Gazetemize yaşadığı şaşkınlığı değerlendiren Furan, “O gün pazarda satış yaparken bir yandan da eğlence olsun diye Süper Loto kuponu dolduruyordum. Bir müşteriden 15 lira para almıştım ve o rakamı kuponuma yazdım ilk olarak. Daha sonra birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarıma birer rakam söylemelerini rica ettim ve o rakamları kuponuma yazdım. Ertesi gün sonuçları incelediğimde ise büyük bir şaşkınlık yaşadım çünkü sadece 2 sayıyı doğru bilememiştim ve o sayılarda birer rakamla kaçmıştı” dedi.