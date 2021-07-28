Parası olmamasına rağmen tuttuğu takımı Premier Lig'e taşıyan John Van Zweden'in öyküsü

Bir mektup arkadaşı ararken ömürlük bir dost ve bir takım edinen John van Zweden, yıllar boyunca ne dostunu ne de Swansea City takımını yarı yolda bırakmış.

HER ŞEY BUNDAN 43 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

1978 yılında Hollandalı bir lise öğrencisi olan John van Zweden, İngilizcesini geliştirmek için bir mektup arkadaşı aramaya başlamış. Futbol merakı da işin içerisine girince küçük bir futbol kulübünün taraftarları arasından bir mektup arkadaşı fikri cazip gelmiş. Böylece yeni arkadaşı ile hem en sevdiği konuda sohbet edebilecek hem de dilini geliştirebilecekmiş. Küçük bir yerde, insanların daha samimi davranacağını düşündüğünden Swansea City takımının kulüp bültenine bir yazı göndermiş.

JOHN VAN ZWEDEN'İN VERDİĞİ İLAN BİR LİSE ÖĞRENCİSİNİN DİKKATİNİ ÇEKMİŞ

Swansea'li lise öğrencisi David Morgan kulüp bülteninde ilanı görünce hem şaşırmış hem de yazmaktan geri kalamamış. Böylece David Morgan ve John van Zweden sohbeti ilerletmişler. David sık sık gazete haberleri yollayarak John'a takımı tanıtmış ve onu adeta bir Swansea taraftarı yapmış. Ancak Swansea o sıralarda 4. ligde çırpınıp duruyormuş. Arkadaşlıklarının 2. yılı bitince, David John'u Swansea-Shrewsbury Town maçına davet etmiş. John daveti kabul edip gitmiş ve 2 arkadaş ilk kez bir araya gelerek maçı seyretmişler. Yıllar boyunca hem dostlukları hem de taraftarlıkları ilerlemiş. John bir gün orta halli bir iş adamı olunca da her hafta sonu uçağa atlayıp David'in yanına gitmiş ve birlikte Swansea maçı izlemişler.

2 ARKADAŞ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUŞ

2002 yılında Swansea mali iflasla karşı karşıya kalmış. O sıralarda 4. ligin dibine batmış durumdaki takımın 300 bin Pound borcu varmış. David bir şeyler yapması gerektiğini düşünmüş ve içlerinde John van Zweden'ın da bulunduğu 7 sağlam taraftar arkadaşını bir araya toplamış. Birlik olup takımın borcunu üstlenmeye karar vermişler. John ve David hemen o anda 25 bin Pound denkleştirip kulübü devralmışlar. Bundan sonra da desteğini hiç eksik etmeyen John ve David sayesinde takım Premier Lig'e yükselmiş.



