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Paris St Germain - Barcelona Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Paris St Germain, son 4 maçında galip gelirken; Barcelona 5 maçı da kazanarak geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Paris St Germain - Barcelona Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Paris St Germain
Salı 22:00
20.10.2026
Barcelona
Stadyum: Parc des Princes Yayın: tabii Spor

Paris St Germain, 20 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Parc des Princes'de Barcelona ile karşılaşıyor.

İki takım, Şampiyonlar Ligi kapsamında önemli bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de son haftalarda formda görünüyor.

Lig Durumu

Paris St Germain

1. Fransa Ligue 1
O
7
G
4
B
2
M
1
P
14
14
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+5
Averaj

Barcelona

1. İspanya La Liga
O
9
G
9
B
0
M
0
P
27
39
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+30
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Paris St Germain 14 / 9
Barcelona 39 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

Paris St Germain İç saha
Oynanan Maç
2
G / B / M
1 / 0 / 1
Gol
4 – 3
Barcelona Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
5 / 0 / 0
Gol
22 – 5

Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 10 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.

Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 22 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 27 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Paris St Germain G G G G M

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Strasbourg 1-3 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G
  • 14.10.2026 Manchester City 2-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 Paris St Germain 3-1 Le Mans Fransa Ligue 1 G
  • 20.09.2026 Marsilya 1-2 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G
  • 13.09.2026 Stade Brest 29 0-1 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G
Barcelona G G G G G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Real Betis 2-5 Barcelona İspanya La Liga G
  • 13.10.2026 Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 Barcelona 3-0 Getafe İspanya La Liga G
  • 19.09.2026 Sevilla 1-3 Barcelona İspanya La Liga G
  • 16.09.2026 Barcelona 7-2 Racing Santander İspanya La Liga G

Her iki takım da 5 maçlık galibiyet serisiyle geliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Paris St Germain, son 4 maçında kazanarak moralli bir giriş yaparken, Barcelona ise son 5 maçını galip tamamlayarak rakibine oranla daha avantajlı bir form yakaladı. Her iki takımın da gol yollarındaki etkinliği dikkat çekiyor; Barcelona'nın hücum gücü, Paris St Germain'in buna karşılık vermesini gerektirecek.

Eksik Oyuncular

Paris St Germain

2 eksik
Senny Mayulu Sakat Uyluk Sakatlığı
Alessandro Longoni Sakat

Barcelona

4 eksik
Roony Bardagji Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Frenkie de Jong Sakat Diz Sakatlığı
Andreas Christensen Sakat Adale Problemi
Gabriel Jesus Şüpheli

Paris St Germain kadrosunda Senny Mayulu (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Alessandro Longoni (Sakat) yer almıyor.

Barcelona kadrosunda Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Frenkie de Jong (Sakat - Diz Sakatlığı), Andreas Christensen (Sakat - Adale Problemi) ve Gabriel Jesus (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Ferran Torres Ferran Torres Paris St Germain 4 Gol 1 Asist
Ousmane Dembele Ousmane Dembele Paris St Germain 1 Gol 2 Asist
Marquinhos Paris St Germain 3 Gol 0 Asist
Desire Doue Desire Doue Paris St Germain 1 Gol 1 Asist
Raphinha Barcelona 12 Gol 3 Asist
Lamine Yamal Lamine Yamal Barcelona 8 Gol 6 Asist
Fermin Lopez Fermin Lopez Barcelona 4 Gol 3 Asist
Anthony Gordon Anthony Gordon Barcelona 1 Gol 4 Asist

Paris St Germain kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ferran Torres, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ousmane Dembele. Barcelona kadrosunda en çok gol atan oyuncu 12 golle Raphinha, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Lamine Yamal.

İkili Rekabet
3 Paris St Germain
1 Beraberlik
1 Barcelona
  • 01.10.2025 Barcelona 1-2 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi
  • 16.04.2024 Barcelona 1-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi
  • 10.04.2024 Paris St Germain 2-3 Barcelona Şampiyonlar Ligi
  • 10.03.2021 Paris St Germain 1-1 Barcelona Şampiyonlar Ligi
  • 16.02.2021 Barcelona 1-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Paris St Germain 3, Barcelona 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Paris St Germain 13, Barcelona 7 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Paris St Germain - Barcelona maçı ne zaman?

20 Ekim 2026'da.

Paris St Germain - Barcelona maçı saat kaçta?

Saat 22:00'de.

Paris St Germain - Barcelona maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında.

Paris St Germain - Barcelona maçında hangi oyuncular eksik?

Senny Mayulu, Alessandro Longoni, Roony Bardagji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Gabriel Jesus.

Paris St Germain ve Barcelona'nın ligde kaç puanı var?

Barcelona'nın 27, Paris St Germain'in ise 14 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona paris saint germain
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