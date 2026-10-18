Paris St Germain - Barcelona Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Paris St Germain, 20 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Parc des Princes'de Barcelona ile karşılaşıyor.
İki takım, Şampiyonlar Ligi kapsamında önemli bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de son haftalarda formda görünüyor.
Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 10 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.
Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 22 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 27 puanla 1. sırada.
Her iki takım da 5 maçlık galibiyet serisiyle geliyor.
Paris St Germain, son 4 maçında kazanarak moralli bir giriş yaparken, Barcelona ise son 5 maçını galip tamamlayarak rakibine oranla daha avantajlı bir form yakaladı. Her iki takımın da gol yollarındaki etkinliği dikkat çekiyor; Barcelona'nın hücum gücü, Paris St Germain'in buna karşılık vermesini gerektirecek.
Paris St Germain kadrosunda Senny Mayulu (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Alessandro Longoni (Sakat) yer almıyor.
Barcelona kadrosunda Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Frenkie de Jong (Sakat - Diz Sakatlığı), Andreas Christensen (Sakat - Adale Problemi) ve Gabriel Jesus (Şüpheli) yer almıyor.
Paris St Germain kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ferran Torres, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ousmane Dembele. Barcelona kadrosunda en çok gol atan oyuncu 12 golle Raphinha, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Lamine Yamal.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Paris St Germain 3, Barcelona 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Paris St Germain 13, Barcelona 7 gol attı.
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