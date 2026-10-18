Paris St Germain - Barcelona Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Paris St Germain Salı 22:00 Barcelona

Paris St Germain, 20 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Parc des Princes'de Barcelona ile karşılaşıyor.

İki takım, Şampiyonlar Ligi kapsamında önemli bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de son haftalarda formda görünüyor.

Lig Durumu Paris St Germain 1. Fransa Ligue 1 O 7 G 4 B 2 M 1 P 14 14 Attığı Gol 9 Yediği Gol +5 Averaj Barcelona 1. İspanya La Liga O 9 G 9 B 0 M 0 P 27 39 Attığı Gol 9 Yediği Gol +30 Averaj Gol Durumu (Toplam) Paris St Germain 14 / 9 Barcelona 39 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı PS Paris St Germain İç saha Oynanan Maç 2 G / B / M 1 / 0 / 1 Gol 4 – 3 B Barcelona Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 5 / 0 / 0 Gol 22 – 5

Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 10 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.

Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 22 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 27 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Paris St Germain G G G G M tüm kulvarlar Strasbourg 1-3 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G

Manchester City 2-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi G

Paris St Germain 3-1 Le Mans Fransa Ligue 1 G

Marsilya 1-2 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G

Stade Brest 29 0-1 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G Barcelona G G G G G tüm kulvarlar Real Betis 2-5 Barcelona İspanya La Liga G

Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi G

Barcelona 3-0 Getafe İspanya La Liga G

Sevilla 1-3 Barcelona İspanya La Liga G

Barcelona 7-2 Racing Santander İspanya La Liga G

Her iki takım da 5 maçlık galibiyet serisiyle geliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Paris St Germain, son 4 maçında kazanarak moralli bir giriş yaparken, Barcelona ise son 5 maçını galip tamamlayarak rakibine oranla daha avantajlı bir form yakaladı. Her iki takımın da gol yollarındaki etkinliği dikkat çekiyor; Barcelona'nın hücum gücü, Paris St Germain'in buna karşılık vermesini gerektirecek.

Eksik Oyuncular Paris St Germain 2 eksik Senny Mayulu Alessandro Longoni Barcelona 4 eksik Roony Bardagji Frenkie de Jong Andreas Christensen Gabriel Jesus

Paris St Germain kadrosunda Senny Mayulu (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Alessandro Longoni (Sakat) yer almıyor.

Barcelona kadrosunda Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Frenkie de Jong (Sakat - Diz Sakatlığı), Andreas Christensen (Sakat - Adale Problemi) ve Gabriel Jesus (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Ferran Torres Paris St Germain 4 Gol 1 Asist Ousmane Dembele Paris St Germain 1 Gol 2 Asist Marquinhos Paris St Germain 3 Gol 0 Asist Desire Doue Paris St Germain 1 Gol 1 Asist Raphinha Barcelona 12 Gol 3 Asist Lamine Yamal Barcelona 8 Gol 6 Asist Fermin Lopez Barcelona 4 Gol 3 Asist Anthony Gordon Barcelona 1 Gol 4 Asist

Paris St Germain kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ferran Torres, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ousmane Dembele. Barcelona kadrosunda en çok gol atan oyuncu 12 golle Raphinha, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Lamine Yamal.

İkili Rekabet 3 Paris St Germain 1 Beraberlik 1 Barcelona Barcelona 1-2 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi

Barcelona 1-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi

Paris St Germain 2-3 Barcelona Şampiyonlar Ligi

Paris St Germain 1-1 Barcelona Şampiyonlar Ligi

Barcelona 1-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Paris St Germain 3, Barcelona 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Paris St Germain 13, Barcelona 7 gol attı.