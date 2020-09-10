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Park et seyret başlıyor

BURSA HABERLERİ  | 10.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Sinema Genel Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin ücretsiz halk gösterimleri Yunuseli Havalimanı’nda kurulan arabalı sinemada başlıyor.Bu yıl pandemi nedeniyle arabalı sinema olarak düzenlenecek gösterimler, Park et seyret sloganıyla Bursa Yunuseli Hava Limanı otoparkında gerçekleştirilecek.

Park et seyret başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Sinema Genel Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin ücretsiz halk gösterimleri Yunuseli Havalimanı’nda kurulan arabalı sinemada başlıyor.
Bu yıl pandemi nedeniyle arabalı sinema olarak düzenlenecek gösterimler, Park et seyret sloganıyla Bursa Yunuseli Hava Limanı otoparkında gerçekleştirilecek. 3 haftada 6 gösterimin yapılacağı festival kapsamında, 7 şairi konu alan 7 kısa film ile insan ve insani değerleri yücelten 7 kısa film olmak üzere toplamda 14 kısa filmin gösterimi yapılacak.
Kısa filmler açıkhavada sinemaseverlerle buluşacak
Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı ve festivalin komite başkanı Eda Sürmeli; “Bu yıl Şiir’den Şuur’a başlığı ile başladığımız 7. yılımızda, şiirleri, sözleri ve felsefeleri dünyaya mal olmuş 7 büyük şahsiyeti konu almıştık. 7 büyük şairden yola çıkarak yazılan ve tematik senaryo yarışmamız sonucunda seçilen en iyi 7 senaryonun çekimlerini, Bursa’da gerçekleştirdik. Festivalimiz kapsamında ayrıca, insan ve insani değerleri konu alan kısa film yarışmamızda yönetmenlerimizin hazırladığı 7 kısa filmi seçtik. Gösterimlerimizde çekimini gerçekleştirdiğimiz 7 tematik filmimiz ve kısa film yarışmamız sonucunda seçilen 7 kısa film olmak üzere toplamda 14 filmi sinemaseverlerle buluşturacağız” dedi.
Her yıl açık hava sineması olarak gerçekleştirilen ücretsiz halk gösterimlerinin bu yıl pandemi nedeniyle arabalı sinema olarak planlandığın belirten Sürmeli, “Arabalı sinema ile filmlerimizi gerekli sosyal mesafede sinemaseverle buluşturacağız. Amacımız yan yana 3 neslin izleyebileceği filmler elde etmek ve hep birlikte bu sinema keyfini yaşamak. Tüm Bursalıları ücretsiz arabalı sinemamıza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
11 Eylülde perdelerini açıyor
Bursa’nın kurtuluşunun yıl dönümü olan 11 Eylülde perde açacak festivalde, 21:00 - 22:00 saatleri arasında 7 kısa film art arda yayınlanacak. Festival, geçtiğimiz yıllardan özel gösterime alınacak filmlerle 1 saat boyunca arabalı sinema keyfini Bursalılarla buluşturacak. Festival takvimi ise şöyle;
11- 12 Eylül 2020 saat: 21:00 / 22:00 Yunuseli havalimanı otoparkı araçlı sinema gösterimi
17-18 Eylül 2020 saat: 21:00 / 22:00 Yunuseli havalimanı otoparkı araçlı sinema gösterimi
25-26 Eylül 2020 saat: 21:00 / 22:00 Yunuseli havalimanı otoparkı araçlı sinema gösterimi
Ücretsiz arabalı sinema için 02122434569 numaradan rezarvasyon yaptırılabilecek.

Park et seyret başlıyor

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