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  4. Park halindeki araçtan hırsızlık yaptı kameralara yakalandı

Park halindeki araçtan hırsızlık yaptı kameralara yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde park halindeki bir aracın içerisine giren şahsın hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeki araçtan hırsızlık yaptı kameralara yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde park halindeki bir aracın içerisine giren şahsın hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren şahıs yakalanırken aynı şahsın hırsızlık amacıyla 3 farklı iş yerine daha girdiği tespit edildi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Fevzipaşa Mahallesi’nde 11-19 Ocak 2020 tarihleri arasında meydana gelen 3 adet iş yerinden hırsızlık ve 1 adet otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.B. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın hırsızlık amacıyla park halindeki bir araca girmesi ve bir iş yerinden aldığı televizyonla kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Park halindeki araçtan hırsızlık yaptı kameralara yakalandı

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