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  4. Park halindeki midibüs yandı

Park halindeki midibüs yandı

VAN HABERLERİ  | 06.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba ilçesinde park halindeki midibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesinde Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na ait midibüste yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Van merkez Tuşba ilçesinde park halindeki midibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesinde Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na ait midibüste yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yada yaralanma olmazken, midibüste büyük çapta zarar meydana geldi.

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