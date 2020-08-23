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Park halindeki motosiklet çalındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.08.2020 12:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi Şeker Caddesi üzerinde ikamet eden Ömer Taşkın’a ait 02 FZ 259 plakalı park halindeki motosiklet kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman’da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi Şeker Caddesi üzerinde ikamet eden Ömer Taşkın’a ait 02 FZ 259 plakalı park halindeki motosiklet kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden Taşkın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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