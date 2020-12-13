YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Park halindeki motosiklet çalındı

Park halindeki motosiklet çalındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.12.2020 14:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, park halinde bulunan bir motosikleti çalan şahıs yada şahıslar kayıplara karıştı.Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yağlı isimli bir vatandaş kendisine ait 02 LF 975 plakalı motosikletiyle Yeni Mahallede bulunan bir yakının evine gitti.

Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman’da, park halinde bulunan bir motosikleti çalan şahıs yada şahıslar kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yağlı isimli bir vatandaş kendisine ait 02 LF 975 plakalı motosikletiyle Yeni Mahallede bulunan bir yakının evine gitti. Burada motosikleti ikamet önüne park eden Şükrü Yağlı, yaklaşık yarım saat sonra motosikletini bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Motosikletinin çalındığını anlayan Yağlı, polis ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri motosikleti çalan kimliği belirsiz şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlattı. Motosikleti çalınan Şükrü Yağlı’nın daha önceden de bir motosikletinin çalındığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:27
Öğle
12:26
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Beyza Eczanesi
Merkez
Karagöz Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.