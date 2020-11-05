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Park halindeki otomobil alev aldı

BURSA HABERLERİ  | 05.11.2020 22:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinin önünde park halindeyken alev alan bir otomobil yandı.Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Mesut Beslen, 06 YA 6500 plakalı otomobilini evinin önüne park etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinin önünde park halindeyken alev alan bir otomobil yandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Mesut Beslen, 06 YA 6500 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Kısa bir süre sonra otomobilde önce dumanlar ardından alevler yükselmeye başladı. Durumu görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yerine gelen ekipler kısa sürede otomobildeki alevleri söndürdü. Otomobilin neden yandığı araştırılıyor.

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