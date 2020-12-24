YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor

Park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor

ORDU HABERLERİ  | 24.12.2020 14:00 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, ilçe genelindeki park bahçe ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.Altınordu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dinlendikleri, çocukların hoşça vakit geçirdikleri park ve yeşil alanları güzelleştirmeye devam ediyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, ilçe genelindeki park bahçe ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.
Altınordu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dinlendikleri, çocukların hoşça vakit geçirdikleri park ve yeşil alanları güzelleştirmeye devam ediyor. Şehir genelinde park ve yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme ve yenileme çalışmaları yapan ekipler, zarar gören çocuk oyun grupları ve kent mobilyalarının bakım onarımlarını da gerçekleştiriyor.
Belediye ekipleri aynı zamanda, park ve yeşil alanlarda korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte işlemlerine de devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

Ordu Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:44
Öğle
12:33
İkindi
14:51
Akşam
17:12
Yatsı
18:39

Ordu Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Doğa Eczanesi
Altinordu
Ömür Eczanesi
Altinordu
Ufuk Eczanesi
Altinordu
Bulut Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Uzunkök Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Tiyaloğlu Eczanesi (Saat 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Yalı Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.