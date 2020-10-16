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Parke taşında rekor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.10.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde çevre düzenleme, beton kilit parke taşı döşemesi ve sıcak asfalt çalışmaları tarihi rekora doğru gidiyor.Pazarlar Belediyesi tarafından başlatılan çevre düzenlemesi, kilitli parke ve sıcak asfalt çalışmaları büyük hızla devam ediyor.Son bir yıl içerisinde 20 bin metrekare kilit parke taşı döşeyen Pazarlar Belediyesi, yılbaşına kadar 10 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması daha yapacağı ve bu rakamlarla birlikte 2020 yılı sonunda mahallelere yönelik gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme çalışmasının 30 bin metrekareyi uluşacağı belirtildi.Hemşehrilerinin daha rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "En uzak mahallelerimizde bile vatandaşlarımızın ayağı yazın toza, kışın ise çamura değmemesi için çalışıyoruz.

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde çevre düzenleme, beton kilit parke taşı döşemesi ve sıcak asfalt çalışmaları tarihi rekora doğru gidiyor.
Pazarlar Belediyesi tarafından başlatılan çevre düzenlemesi, kilitli parke ve sıcak asfalt çalışmaları büyük hızla devam ediyor.
Son bir yıl içerisinde 20 bin metrekare kilit parke taşı döşeyen Pazarlar Belediyesi, yılbaşına kadar 10 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması daha yapacağı ve bu rakamlarla birlikte 2020 yılı sonunda mahallelere yönelik gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme çalışmasının 30 bin metrekareyi uluşacağı belirtildi.
Hemşehrilerinin daha rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "En uzak mahallelerimizde bile vatandaşlarımızın ayağı yazın toza, kışın ise çamura değmemesi için çalışıyoruz. Çok şükür bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İlçe merkezinde Adnan Menderes Mahallesinde Çevre düzenleme çalışmalarının ve beton kilitli parke döşemesi tamamlandı. Tarihinde hizmet görmeyen cadde ile sokaklar çevre düzenlemesi ve kilitli beton parkı taşı döşemesi ile güzelleşti. Ayrıca Pazarlar Meslek Yüksekokulumuzun önünden geçen Mithat paşa caddesinde kaldırım çalışmaları ve beton kilitli parke döşeme çalışmalarımız devam ediyor. İlçe Merkezinde Belediye Caddesi, Fatih Caddesi, Kuyupınar Caddesi ve Hafız Halil Bayram Caddesi’nin bir kısmı sıcak asfalt için alt yapı çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sıcak asfalt atılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Vatandaşlarımız bu yatırımlardan çok memnun. Hizmet etmeye tüm gücümüz ile devam edeceğiz” dedi.

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