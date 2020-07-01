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Parklar bakımdan geçiriliyor, dezenfekte ediliyor

ADANA HABERLERİ  | 01.07.2020 09:54 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi, kontrollü olarak gerçekleştirilen normalleşme sürecinde halkın kullanımına açılan parklarda başlattığı, detaylı temizlik, bakım, budama, çiçeklendirme, gerektiği yerlerde zirai ilaçlama, sosyal mesafeli bank yerleştirme ve dezenfektasyon işlemlerini sürdürüyor.Seyhan Belediyesi, halkın kullanımına açılan yaklaşık 250 park ve tesiste bakım-onarım, dezenfekte çalışmaları ile çiçek ve ağaç dikimini sürdürüyor.

Seyhan Belediyesi, kontrollü olarak gerçekleştirilen normalleşme sürecinde halkın kullanımına açılan parklarda başlattığı, detaylı temizlik, bakım, budama, çiçeklendirme, gerektiği yerlerde zirai ilaçlama, sosyal mesafeli bank yerleştirme ve dezenfektasyon işlemlerini sürdürüyor.
Seyhan Belediyesi, halkın kullanımına açılan yaklaşık 250 park ve tesiste bakım-onarım, dezenfekte çalışmaları ile çiçek ve ağaç dikimini sürdürüyor. İlk etapta parklara medine, begonya, kadife, ipek çiçeği gibi mevsimine uygun rengarenk çiçeklerin dikimi tamamlandı. Gereken yerlerde de zirai ilaçlama da gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda çim biçme, ağaç budama çalışmaları da yapılarak parklar halkın kullanımına sunuldu.

Oyun alanları ve ışıklandırmalar elden geçiriliyor
Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde banklar ve oyun alanları kontrol ediliyor. Zarar gören bank, oyun veya spor aletleri onarılıyor, gerekirse yenisiyle değiştiriliyor. Park veya tesislerin ışıklandırma sistemleri de elden geçiriliyor. Tüm parklar düzenli aralıklarla detaylı olarak temizlenip dezenfekte edilerek, halkın, temiz, sağlıklı bir ortamda kaliteli zaman geçirmesi için alt yapı hazırlanıyor. Seyhan’da bulunan 96 mahalledeki yaklaşık 250 park ve tesiste bakım ve yenileme, çim biçme çalışmaları ile muhtelif parklarda ‘sosyal mesafeli bank’ yerleştirme çalışmaları periyodik olarak devam edecek.

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