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Parklar pırıl pırıl hale getiriliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki parklarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.Çocukların ve yetişkinlerin pandemi sürecinde daha güzel zaman geçirebilmeleri için şehir merkezindeki parklarda yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, müdürlük olarak daha temiz ve kullanılabilir parklar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.Vatandaşlar ise parklarda yapılan temizlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Pandemi sürecinde belki de tek nefes aldığımız nokta olan parklardaki temizlik çalışmasından dolayı çok memnunuz.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki parklarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Çocukların ve yetişkinlerin pandemi sürecinde daha güzel zaman geçirebilmeleri için şehir merkezindeki parklarda yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, müdürlük olarak daha temiz ve kullanılabilir parklar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Vatandaşlar ise parklarda yapılan temizlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Pandemi sürecinde belki de tek nefes aldığımız nokta olan parklardaki temizlik çalışmasından dolayı çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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