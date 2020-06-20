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Parkomat İhalesini Niğde Belediyesi Ticaret A.Ş. Aldı

NİĞDE HABERLERİ  | 20.06.2020 12:37 | Son Güncelleme

Göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını bir bir çözen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, trafik sorunlarını da çözüme kavuşturuyor.

Göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını bir bir çözen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, trafik sorunlarını da çözüme kavuşturuyor. Başkan Özdemir Parkomat ihalesini Niğde Belediyesi Ticaret A.Ş tarafından alındığını söyleyerek; “Parkomat uygulaması önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek” dedi.
Parkomat ihalesi bittiği için bir süredir söz konusu alanlardan ücretsiz yararlanıldığını ifade eden Başkan Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada; “Şehrimizde trafik yoğunluğu arttı. Salgın nedeniyle toplu ulaşımdan çok bireysel araç kullanımı da arttı. Usulsüz park yapmalar da arttı. Bu alanlarda düzenlemeye ihtiyaç olduğu tüm vatandaşlarımız tarafından daha net anlaşılmış oldu. İhaleyi Belediyenin şirketi olan Niğde Belediyesi Ticaret A.Ş. kazandı. Artık parkomatla ilgili ücretlendirme ve işler Niğde Belediyesi Ticaret A.Ş.’ye geçmiş oldu. Şehrimize hayırlı olsun. Niğdemizi altyapıdan üstyapıya, trafikten sosyal donatı alanlarına kadar her türlü hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz. Parkomat sayesinde artık daha düzenli, daha doğru ve iyi bir trafik uygulaması dönemine geçilecek" ifadelerini kullandı.

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