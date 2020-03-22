Parmaklıklar ardında "telkari" ve "kazaziye" öğreniyorlar

Faaliyetler kapsamında kurslar düzenlendiğini, ardından atölyeler oluşturulduğunu belirten Yıldız, bunlardan birinin de telkari ve kazaziye örücülüğü kursu olduğunu ifade etti.

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklular, düzenlenen kurslarda hem geleneksel el sanatlarından "telkari" ve "kazaziye"yi öğreniyor hem de ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

Yıldız, telkarinin Trabzon'a özgü el sanatı olduğunu, bu sanat kullanılarak hazırlanan ürünlerin de vatandaşlardan ilgi gördüğünü vurguladı.

Telkari ve kazaziyenin, ince gümüş ya da altın tel kullanılarak hazırlandığını anlatan Yıldız, usta öğreticilerin kursiyerlere bu ince telleri örmeyi öğrettiklerini, onların da böylece çeşitli ürünler hazırladıklarını dile getirdi.

Yıldız, kurslarda başarılı olanların daha sonra atölye çalışmalarına dahil edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sigortaları yapılan kursiyerlerimiz, yaptıkları iş karşılığında belirli bir ücret alıyor. Yıl içerisinde satıştan elde edilen kardan da yıllık pay alarak hem kendilerine hem de ailelerine maddi destek sağlıyorlar. Kurslara katılanların çoğu bu işi daha önce hiç bilmeyen kişilerdi. Burada belirli bir eğitim aldıktan sonra bu mesleği öğrendiler. Bu işi benimseyerek dışarı çıktıklarında da kendilerine bir gelir kapısı oluşturacaklarını düşünüyorum. Onun için de bu işe başta gönüllü olanları kattık."

- "Geleneksel el sanatlarının ve Trabzon'un tanıtımına önemli katkı sağlanıyor"