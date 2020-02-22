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Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

SAMSUN HABERLERİ  | 22.02.2020 10:49 | Son Güncelleme

Türk Hava Yollarının (THY) 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı “Anadolu İstasyonları Part-Time Öğrenci İstihdam Programı”nı tanıtmak üzere Samsun Üniversitesine gelen THY İstihdam Uzmanları Cihan Turan ve Yunus Bağırmaz, Havacılık ve Uzay Fakültesinde öğrencilerle buluştu.Üniversitelerin 3’üncü sınıfında öğrenim gören öğrencilere part-time istihdam olanağı sağlayan program hakkında bilgi veren THY istihdam uzmanları, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.Part-time istihdam programının 6 ay süreceği, programın sonunda başarılı olan ve havacılık sektöründe çalışmaya uygun olan öğrencilerin, THY’de istihdam edilmek üzere değerlendirilebileceği belirten THY İstihdam Uzmanı Cihan Turan, öğrencilerin bu programa ilgi duymalarının kendileri için faydalı olacağını ve 17 Şubatta başlayan part-time istihdam programı başvurularının, 1 Mart’ta sona ereceğini ifade etti.Etkinliğin sonunda öğrenciler, programla ilgili sorulardan oluşan online oyuna kayıt yaparak soruları cevapladılar.

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Türk Hava Yollarının (THY) 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı “Anadolu İstasyonları Part-Time Öğrenci İstihdam Programı”nı tanıtmak üzere Samsun Üniversitesine gelen THY İstihdam Uzmanları Cihan Turan ve Yunus Bağırmaz, Havacılık ve Uzay Fakültesinde öğrencilerle buluştu.
Üniversitelerin 3’üncü sınıfında öğrenim gören öğrencilere part-time istihdam olanağı sağlayan program hakkında bilgi veren THY istihdam uzmanları, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.
Part-time istihdam programının 6 ay süreceği, programın sonunda başarılı olan ve havacılık sektöründe çalışmaya uygun olan öğrencilerin, THY’de istihdam edilmek üzere değerlendirilebileceği belirten THY İstihdam Uzmanı Cihan Turan, öğrencilerin bu programa ilgi duymalarının kendileri için faydalı olacağını ve 17 Şubatta başlayan part-time istihdam programı başvurularının, 1 Mart’ta sona ereceğini ifade etti.
Etkinliğin sonunda öğrenciler, programla ilgili sorulardan oluşan online oyuna kayıt yaparak soruları cevapladılar. Soruları en hızlı ve doğru cevaplayarak birinci olan öğrenciye THY’e ait Businessclass yurt içi gidiş-dönüş uçak bileti, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise uçak maketi hediye edildi.
Etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

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