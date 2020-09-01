Paşadağ Mahallesi çocukların kahkahasıyla şenlendi

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği, Paşadağ Mahallesi’ndeki çocukları eğlendirdi.

Başiskele Belediyesi, Türkiye genelinde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nın uzaktan eğitim yoluyla başlaması sonrası ilçede yaşayan çocukların eğlenmesine ve sosyalleşmesine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “Mahallemde Şenlik Var” etkinliğine Paşadağ Mahallesi Gübretaş İlkokulunda çocuklarla buluştu. Çocukların aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte geleneksel tiyatro oyunları, İbiş gösterileriyle bol bol kahkaha atan minikler, Hacivat ve Karagöz oyunuyla keyifli vakitler geçirdiler. Yarışmaların da yapıldığı etkinlikte çocuklara sürpriz hediyeler, balonlar da dağıtıldı.

