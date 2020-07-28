YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı

Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı

DÜZCE HABERLERİ  | 28.07.2020 01:04 | Son Güncelleme

Düzce Atatürk Bulvarı’nda bir pasajın çatı boşluğuna giren yavru kedi İtfaiye ekiplerini uğraştırdı.

Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı

Düzce Atatürk Bulvarı’nda bir pasajın çatı boşluğuna giren yavru kedi İtfaiye ekiplerini uğraştırdı. Dakikalarca kedinin çıkması için uğraşan ekipler, bölgeden ayrıldıktan sonra yavru kedi kendi imkanları ile açılan boşluktan çıktı.
Düzce Atatürk Bulvarı’nda bir pasajın çatı boşluğuna sıkışan yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan ekipler pasajın çatı boşluğunda bulunan yavru kediyi çıkartmak için uzun uğraşlar verdi. Yavru kedinin çıkarılması için kedi sesi dinletilmesine rağmen yavru kedi bulunduğu yerden çıkartılamadı. İtfaiye ekipleri çatı boşluğunda aralık açarak kedinin kendi imkanları ile çıkması için çalışma yaptı. Yavru kedi itfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından açılan boşluktan kendi imkanları ile çıktı.

Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

YKS birincisi Çorum’dan

YKS birincisi Çorum’dan

Kaymakam Soysal göreve başladı

Kaymakam Soysal göreve başladı

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Düzce Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:07
İkindi
17:02
Akşam
20:23
Yatsı
22:01

Düzce Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Eray Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Vali Atay Akçakoca’daki çalışmaları inceledi

Vali Atay Akçakoca’daki çalışmaları inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.