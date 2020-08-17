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Paşaliman Adasında zeytinlik yangını

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı adasında Tuzla mahallesinde nedeni bilnmeyen bir sebeple çıkan yangında 200 dekar alanda bulunan 100 zeytin ağacı yandı.Paşaliman Mahallesi’nde yaşanan konut ve samanlık yangınında soğutma çalışmaları yapmak üzere adaya giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye araçları ve ekipleri soğutma çalışmaları sona erdikten sonra Erdek’e geri dönmek üzere Paşaliman Adası-Erdek seferini yapan RO-RO’ya bindikten sonra gemi Balıklı açıklarına geldiğinde bu kez Tuzla Mahallesi’nden yangın ihbarı aldı.

Paşaliman Adasında zeytinlik yangını

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı adasında Tuzla mahallesinde nedeni bilnmeyen bir sebeple çıkan yangında 200 dekar alanda bulunan 100 zeytin ağacı yandı.
Paşaliman Mahallesi’nde yaşanan konut ve samanlık yangınında soğutma çalışmaları yapmak üzere adaya giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye araçları ve ekipleri soğutma çalışmaları sona erdikten sonra Erdek’e geri dönmek üzere Paşaliman Adası-Erdek seferini yapan RO-RO’ya bindikten sonra gemi Balıklı açıklarına geldiğinde bu kez Tuzla Mahallesi’nden yangın ihbarı aldı. Balıklı Mahallesi açıklarında alınan bu yangın ihbarı üzerine gemi kaptanı rotayı Balıklı Mahallesi İskelesi’ne yöneltti. Balıklı Mahallesi İskelesi’ne inen ve hızlı bir şekilde Tuzla’ya ulaşan itfaiye ekibi, Tuzla sırtlarında başlayıp, zeytinlik alanı etkisine alan alevlerin hızla kadınlar plajına ulaştığı bölgede sündürme çalışması başlattı. Yoğun çaba sonucu yangının söndürülmesini takiben yapılan incelemede yangında 200 dekar alanın zarar gördüğü yaklaşık 100 adet zeytin ağacının yandığı belirlendi.

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