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Paşalimanı adasında 750 keklik doğaya salındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.07.2020 18:19 | Son Güncelleme

Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adasına Milli parklar müdürlüğü tarafından doğaya 750 adet kınalı keklik salındı.Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerince getirilen kınalı keklikler, adanın Poyrazlı Mahallesi sınırları içindeki, yöresinde su bulunan 2 bin 137 hektarlık alana salındı.Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Engin, Paşalimanı Adası’na salınan 750 adet kınalı kekliğin Kahramanmaraş’ta üretildiğini, bu kentte yılda 20-25 bin adet kınalı keklik üretimi yapıldığını belirtti.

Paşalimanı adasında 750 keklik doğaya salındı

Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adasına Milli parklar müdürlüğü tarafından doğaya 750 adet kınalı keklik salındı.
Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerince getirilen kınalı keklikler, adanın Poyrazlı Mahallesi sınırları içindeki, yöresinde su bulunan 2 bin 137 hektarlık alana salındı.
Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Engin, Paşalimanı Adası’na salınan 750 adet kınalı kekliğin Kahramanmaraş’ta üretildiğini, bu kentte yılda 20-25 bin adet kınalı keklik üretimi yapıldığını belirtti. Engin, Paşalimanı Adası’na salınan 750 keklik için bölgede önceden yemlenme yapıldığını sözlerine ekledi. Kekliklerin salınması sırasında bölgede, Paşalimanı Adası’ndaki beş mahallenin muhtarları da hazır bulundu.
Adaya 3 yıl av yasağı geldi
750 kınalı kekliğin doğal ortamlarına bırakılmasından sonra Paşalimanı Adası’nda, üç yıl süreyle avlanma yasaklandı. Bu yasağa uymayanların jandarma tarafından çok iyi denetleneceği bildirildi.

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