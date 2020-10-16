YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Paşanın Melekleri Yalıkavak deplasmanında

Paşanın Melekleri Yalıkavak deplasmanında

ANTALYA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig’in 4.

Paşanın Melekleri Yalıkavak deplasmanında

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Yalıkavak Spor’la karşılaşacak.
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig’ine Konyaaltı Belediye ve Anadolu Gençlik galibiyetleriyle başlayan Paşanın Melekleri, bir hafta aranın ardından yeniden sahaya dönüyor.
Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı Yenimahalle karşılaşması, Ankara temsilcisinde bir grup oyuncunun Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen Muratpaşa, pazar saat 16.00’da Yalıkavak’la karşılaşacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemleri Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz yönetecek.
Muğla temsilcisini yenerek galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Muratpaşa’da takımın başarılı isimlerinden oyun kurucu Dönegül Bozdoğan, rakiplerinin iyi bir kadroya sahip olduğunu söyledi. Yalıkavak’ın da lige 2 galibiyetle başladığına dikkat çeken Bozdoğan, “İyi, çekişmeli bir karşılaşma olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Galip gelip yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:40
Sabah
06:59
Öğle
12:48
İkindi
15:56
Akşam
18:27
Yatsı
19:41

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Güneş Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Lokman Hekim Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Antalya'da kumar oynayan 15 kişiye 89 bin lira ceza
Antalya'da kumar oynayan 15 kişiye 89 bin lira ceza
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yeni doğan ikizlerine isim veremeden ölen Şule öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Yeni doğan ikizlerine isim veremeden ölen Şule öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Eskiyen Bisikletler Tamir Yerine Hurdaya Veriliyor
Eskiyen Bisikletler Tamir Yerine Hurdaya Veriliyor
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.