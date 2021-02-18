Pasinler’de Meslek Edindirme Kursları Protokolü imzalandı

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pasinler İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında 2021 yılında açılması planlanan meslek edindirme kurslarıyla ilgili protokol imzalandı.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen imza törenine Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Recai Akçıl, Pasinler İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamza Moroğlu ve Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı katıldı.

Programda konuşan PTSO Başkanı Taşbaşı, "2020 yılının son günlerinde sürü yönetimi elemanı kursunu tamamladık. 2021 yılının Şubat ayı için Arıcılık kurşunu bugün itibari ile açıyoruz, ikinci etapta Sürü Yönetimi elemanı ve Organik Tarım protokolleri hazırlandı ve kursları yapılacak. Erzurum Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdulkadir Mutlu beyefendi bugüne kadar talep etmiş olduğumuz bütün kurslara düşünmeden olur verdi. Kurslarımıza katılan kursiyerlerimize günlük 30 TL harçlık verilerek meslek kurslarına katılımlar özendirildi. Kendisinin sağduyulu yaklaşımından ötürü ilçem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

