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Patates yüklü kamyon devrildi: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapandı

İHA İHA
19.02.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde kontrolden çıkan patates yüklü kamyonun devrilmesi neticesinde İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Patates yüklü kamyon devrildi: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapandı

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Düzce il sınırında, Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden patates yüklü bir kamyon kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, otoyolda devrildi. 3 şeridi kapatan kamyona, aynı istikamette seyreden tır çarptı. İlk belirlemelere göre meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi kapandı. Polis ekipleri tarafından Bolu Dağı Tüneli geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ekipler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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