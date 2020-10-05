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Patiköy ve Pati Yolu örnek oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Patiköy ve Pati Yolu, hayvanlara verilen değer ve önem konusunda örnek uygulamalar oldu.4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü münasebetiyle bir kez daha hayvan hakları ve hayvanları koruma konusu gündeme gelirken Talas Belediyesi’nin bu alandaki yaptığı çalışmalar takdirle karşılanıyor.

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Patiköy ve Pati Yolu, hayvanlara verilen değer ve önem konusunda örnek uygulamalar oldu.
4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü münasebetiyle bir kez daha hayvan hakları ve hayvanları koruma konusu gündeme gelirken Talas Belediyesi’nin bu alandaki yaptığı çalışmalar takdirle karşılanıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyon ve öngörüsüyle Zincidere Komando Tugayı’nın karşısındaki 4 bin metrekarelik doğal ortamda hizmete giren Patiköy, bu alanda en başarılı çalışmalardan birisi olarak gösteriliyor. Kayseri Hayvan Hakları Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, Başkan Yalçın’ın bu hususta çok başarılı bir performans sergilediğine dikkat çekerek, “Değerli başkanımın sokak hayvanlarımız için gösterdiği hassasiyete özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. Bizim beklediğimizden fazlasına cevap veriyor. Başkanım Patiköy ile yetinmedi bir de Pati Yolu yaptı. Biz hayvanseverler olarak Talas Belediyesi ve Başkan Yalçın’dan çok memnunuz. Hepsinden Allah razı olsun” değerlendirmesini yaptı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hayvanları sevdiklerini ve değer verdiklerini ifade ederek, “Geçen yıl bu aylarda Patiköy’ün açılışını yapmıştık. Aradan geçen 1 yılda bin 250 civarında köpek burada bakım gördü. Bunların 300 tanesi Molu Köyü’ndeki korunağa gitti. 253’ü sahiplendirildi, 377 tanesi de Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile yapmış olduğu protokol gereği orada bakıma alındı ve tekrar doğaya salındı. Burası sevimli dostlarımızın doğal ihtiyaçlarının karşılandığı ve en uygun şartlarda bakımlarının yapıldığı yerdir” diye konuştu.
Başkan Yalçın, Pazar günü hizmete giren Pati Yolu’nun da 1.600 m. uzunluğunda olduğunu belirterek, “Burada da hemşehrilerimiz gayet doğal bir ortamda köpeklerini gezdiriyorlar. 5 bin m çim alanı ve 1000 m köpek oyun alanı var. Bu iki proje ile sevimli dostlarımız için çok güzel ortamlar sağlamış olduk” dedi.

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Melikgazi
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