YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Patisiyle sobayı açan "Kaput" uyuşturucuyu buldu

Patisiyle sobayı açan "Kaput" uyuşturucuyu buldu

27.02.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da 5 ayrı adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, hassas burunlu narkotik köpeği "Kaput"un patisiyle açtığı sobadan uyuşturucu çıktı. Evde yapılan aramalarda ayrıca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Eskil ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Eskil İlçe Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri, Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte belirlenen 5 ayrı adresi ve 5 şüpheliyi takibe aldı. 2 hafta boyunca yürütülen teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçede 5 ayrı ikamete eş zamanlı olarak operasyon yapan jandarma ekipleri 5 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Yakalanan A.A., S.A., C.O., B.K. ve C.O. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ekipler, ev ve eklentilerinde narkotik detektörü hassas burunlu ’Kaput’ isimli köpekle geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda Kaput’un patileriyle kapağını açtığı soba içinden ve dolaptan 100 gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu, dolaplardan ise 3 adet av tüfeği, 90 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdüAksaray’da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü
Mahalle afet gönüllüleri aldıkları eğitimle depremden sonraki ilk 72 saat için bilinçleniyorMahalle afet gönüllüleri aldıkları eğitimle depremden sonraki ilk 72 saat için bilinçleniyor
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandıKırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
13:02
İkindi
16:09
Akşam
18:41
Yatsı
19:57
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.