Patisiyle sobayı açan "Kaput" uyuşturucuyu buldu

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Eskil ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Eskil İlçe Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri, Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte belirlenen 5 ayrı adresi ve 5 şüpheliyi takibe aldı. 2 hafta boyunca yürütülen teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçede 5 ayrı ikamete eş zamanlı olarak operasyon yapan jandarma ekipleri 5 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Yakalanan A.A., S.A., C.O., B.K. ve C.O. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ekipler, ev ve eklentilerinde narkotik detektörü hassas burunlu ’Kaput’ isimli köpekle geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda Kaput’un patileriyle kapağını açtığı soba içinden ve dolaptan 100 gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu, dolaplardan ise 3 adet av tüfeği, 90 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

