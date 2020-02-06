Patnos’ta Hijyen eğitimi verildi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, kuaförler ve berberler çalışanları için hijyen eğitimi verildi.

Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Başkanlığı’nın işbirliğiyle, “Türkiye de yaygın görülen Bulaşıcı Hastalıklar ve Hijyen” konulu eğitim verildi.

Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Hastane Konferans salonunda düzenlenen eğitim programında Dr. Zeynep Aydın katılımcılara hijyen kuralları, bulaşıcı hastalıklar ve Salon Hijyeni, Personel Hijyeni, Eller ne zaman yıkanmalıdır, Ekipman Hijyeni, kan ve vücut sıvıları ile temasta buluşan hastalıklar ve bunlara ilişkin koruyucu yaklaşımlar konularını aktardı.

Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Süleyman Laçin, eğitim sonrasında yapmış olduğu konuşmada, Patnos İlçe Sağlık Personellerinden Dr. Zeynep Aydın’ın katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu ve eğitimlerin esnafın kendini geliştirmesinde önemli rol oynadığını söyledi. “Medeniyet seviyesine ulaşmak istiyorsak sağlığa ve temizliğe dikkat etmeliyiz. İster dışarıda yumurta satan, isterse bir kurumu işleten olsun yaptığımız işte en iyisi nasıl oluruz bu soruyu sürekli kendi kendimize sormalıyız. Bu sorunun gereğini yerine getirmeliyiz. Eğer bunu uygularsak meslekte diğer çalışanlarla aramızda büyük farklar oluştuğunu görürüz. Temizlik konusunda da ben en iyisi nasıl olurum diye düşünüp cevap arayıp cevabı da kendi mesleğimizde uyguladığımız zaman o zaman siz hangi işi yaparsanız yapın o yaptığınız işte aranan kişi ve taktir edilen kişiler haline gelirsiniz” ifadelerini kullandı.

Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin’in katıldığı eğitimde şehirde faaliyet gösteren berberler ve kuaförler tarafından eğitim ilgiyle takip edildi.

