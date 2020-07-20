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Paylaşmanın huzuru Tepebaşı’nda

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.Tepebaşı Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da bağış yapmak isteyen duyarlı vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edecek.

Paylaşmanın huzuru Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.
Tepebaşı Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da bağış yapmak isteyen duyarlı vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edecek. Yardımlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile paylaşmanın huzurunu yaşayabilecek. Yetkililer, duyarlı vatandaşların Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konuk Evi’ne nakdi bağışta bulunabileceklerini bildirdi.
Öte yandan nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşların ise, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattını arayarak konu hakkında bilgi alabilecek.

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