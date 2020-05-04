YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Pazar alanları yeniden tasarlanıyor

Pazar alanları yeniden tasarlanıyor

ADANA HABERLERİ  | 04.05.2020 14:24 | Son Güncelleme

Adana’da semt pazarlarında sosyal mesafeye uyulmasını kolaylaştırmak için pilot pazar olarak seçilen Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Semt Pazarı’nda, tezgahların önüne işaretli kutucuklar çizildi.

Adana’da semt pazarlarında sosyal mesafeye uyulmasını kolaylaştırmak için pilot pazar olarak seçilen Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Semt Pazarı’nda, tezgahların önüne işaretli kutucuklar çizildi. Alışveriş anında durulması ve durulmaması gereken noktaların işaretlenmesinin ardından bilgilendirme yapıldı.
Alışveriş yapan vatandaşlar arasından en az 1 metre mesafe olmasının amaçlandığı ve uygulamaya geçildiği çalışmayla ilgili, Çukurova Belediyesinin zabıta görevlileri, pazarcılar ve alışveriş yapan vatandaşlar bilgilendirildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pilot uygulamanın başladığı pazarda incelemelerde bulundu. Başkanlar, işaret ve kutucuklarla belirlenen bölümler dahilinde alışveriş yapıp beklemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
Sosyal mesafeye uyulmasının korona virüsün yayılmasıyla mücadelede çok önemli olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Semt pazarları, marketler ve insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el hijyeni ve maske takılması çok önemli. Bilim insanları bu konularda gerekli uyarıları sürekli yapıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Güzelyalı Semt Pazarı’nda böyle bir uygulama başlattık. Tezgahların önünde alışveriş yapan insanlarımız arasında 1, 1.5 metre mesafe olması için boyalarla kutucuklar işaretlendi. Zabıta ve güvenlikten arkadaşlarımız, vatandaşlarımızı kurallara uymaları ve işaretlenen alanlarda durmaları konusunda ikaz ediyor. Semt pazarlarındaki sosyal mesafe ihlallerini önlemek için, vatandaşlarımızın işini işaretlerle kolaylaştırmak istedik. Biz vatandaşlarımızın sağlığını çok önemsiyoruz. Lütfen korona virüs tehdidini ciddiye alalım. Az kaldı. Hep birlikte inşallah güzel günlere ulaşacağız. Bu tür işaretli ve sosyal mesafe duyarlılığının üst seviyede yaşandığı pazarlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Semt pazarları ilçe belediyelerimizin yetki alanında ama biz korona virüsle mücadelede vatandaşımızın sağlığını koruyacak her türlü tedbiri almak için iş birliği yapıyoruz. Pazar alanlarında tezgahları ve alışveriş yapan insanları en az 1’er metrelik mesafelerini koruyacakları kutucuklar içerisine yönlendirerek, insan yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan örnek bir uygulama olmasını umuyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Adana Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:34
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:37
Yatsı
21:02

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
İhtisas Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.