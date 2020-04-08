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Pazar alışverişine gelenlere eldiven ve maske dağıtıldı

AYDIN HABERLERİ  | 08.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de tespit edilen Korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilçede kurulan açık semt pazarlarında hijyen denetimlerine devam ediyor.Efelerli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, pazar esnafının hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Pazar alışverişine gelenlere eldiven ve maske dağıtıldı

Efeler Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de tespit edilen Korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilçede kurulan açık semt pazarlarında hijyen denetimlerine devam ediyor.
Efelerli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, pazar esnafının hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve hijyen kurallarına uymayan pazar esnafına uyarılarda bulundu. Efeler Belediyesi’ne bağlı “Efe-Masa” ekipleri pazar esnafına maske, eldiven dağıttı ve alışveriş yapan vatandaşların ellerine de pazar kurulan bölgelerin girişlerinde dezenfektan sıktı.
Temizlik ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Maalesef dünya da ve ülkemizde salgın hastalık korona virüs sebebiyle kayıplar veriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde temizlik ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Ailemizle, dostlarımızla ve sevdiklerimizle bu süreçte aramıza sosyal mesafe koymamız gerekiyor. Bugünlerde samimiyetin, tokalaşmanın ve sarılmanın önemini daha iyi anlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız Efelerli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri açık pazar yerlerinde maske ve eldiven dağıtıyor. Vatandaşlarımızın sosyal mesafelerini korumaları için uyarıyor. Belediye hizmetlerimizde rutin olarak devam ediyor. Bu sıkıntılı süreçte yoğun mesai harcayan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Pazar alışverişine gelenlere eldiven ve maske dağıtıldı

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