YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Pazar esnafı korona virüsü konusunda bilgilendirildi

Pazar esnafı korona virüsü konusunda bilgilendirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında ticaret il müdürlüğü ekipleriyle birlikte pazar esnafını ziyaret ederek, korona virüsü konusunda bilgilendirdi.Korona virüsü tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte pazar esnafını ziyaret edip, salgın riskleri ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirdi.Gerçekleştirilen ziyaretlerin oldukça verimli olduğunu söyleyen pazar esnafı, yetkililere ve görevlilere teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında ticaret il müdürlüğü ekipleriyle birlikte pazar esnafını ziyaret ederek, korona virüsü konusunda bilgilendirdi.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte pazar esnafını ziyaret edip, salgın riskleri ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirdi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerin oldukça verimli olduğunu söyleyen pazar esnafı, yetkililere ve görevlilere teşekkür etti. Yetkililer ise denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Bahçelievler’de yaşlılara vefa eli

Bahçelievler’de yaşlılara vefa eli

Silahla kendini vuran adam ağır yaralandı

Silahla kendini vuran adam ağır yaralandı

Adıyaman Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:38
İkindi
16:07
Akşam
18:51
Yatsı
20:07

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Alev Eczanesi
Merkez
Eğitim Eczanesi
Merkez
İzci Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Kahta Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan

Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Av yasağı başlıyor

Av yasağı başlıyor

Başkan Kılınç İstiklal Caddesi esnafını ziyaret etti

Başkan Kılınç İstiklal Caddesi esnafını ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.