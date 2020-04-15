Pazar yerinde vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı

AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı Kadın ve Gençlik Kolları görevlileri, korona virüs tedbirleri kapsamında dün kurulan pazar yerinde esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı son tedbirler kapsamında, toplu yaşam alanlarında maskesiz bulunmanın yasaklanması ile artan maske ihtiyacı için AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı harekete geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından tedarik edilen yaklaşık 3 bin maske ve eldiven, ilçe merkezinde Pazartesi günleri kurulan pazar yerine alışveriş yapmak için sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlar ve pazarcı esnafa, AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı Kadın ve Gençlik Kolları görevlilerince maske ve eldiven dağıtıldı. Ücretsiz maske ve eldiven dağıtımını gerçekleştiren partililer, ayrıca esnafa ve vatandaşlara korona virüs tedbirlerinin ve evde kalmalarının önemi konusunda bilgilendirmeler yaparak uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Erdek İlçe merkezinde, pazar yerinde devam eden maske ve eldiven dağıtım uygulamasını değerlendiren esnaf ve vatandaşlar ise devletin aldığı diğer önlemleri de destekleyen bu çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı’na teşekkür ettiler.

