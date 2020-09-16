YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Pazar yerine denetim

Pazar yerine denetim

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve İlçe Belediye Başkanı Tolga Tosun Çarşamba Pazarı’nda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.Bandırma’da Kapalı Pazar ve Yaşam Alanı’nda Çarşamba günleri kurulan semt pazarında esnafın ve vatandaşların maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uyup uymadıkları denetlendi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve İlçe Belediye Başkanı Tolga Tosun Çarşamba Pazarı’nda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.
Bandırma’da Kapalı Pazar ve Yaşam Alanı’nda Çarşamba günleri kurulan semt pazarında esnafın ve vatandaşların maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uyup uymadıkları denetlendi. Kaymakam Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran’ın katıldığı şok denetimlerde pazar yerinde bulunan pazarcı esnafının ve vatandaşların maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadıkları gözlemlendi. Kurallara riayet etmeyen vatandaşların uyarıldığı, kurallara uyanların ise tebrik edildiği denetimlerde pazar yeri girişinde ateş ölçer cihazı ve dezenfektan sıvısı bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu
Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:23
Yatsı
20:42

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Bilgiç Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Erdekli balıkçılar yeni sezondan umutlu
Erdekli balıkçılar yeni sezondan umutlu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.