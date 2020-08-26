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Pazarda Covid-19 denetimi arttırıldı

MALATYA HABERLERİ  | 26.08.2020 15:47 | Son Güncelleme

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine semt pazarlarında denetimler arttırıldı.

Pazarda Covid-19 denetimi arttırıldı

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine semt pazarlarında denetimler arttırıldı. Pazar yerlerinde içeriye maske takmayan hiç kimse alınmadı.
Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında Malatya’daki semt pazarları gezilerek maske takmayan ve sosyal mesafe kuralı ihlal eden pazarcı esnafı ve vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.
Yeşilyurt İlçesi Zaviye Mahallesi semt pazarında devriye gezen Jandarma ekipleri, pazarcı esnafı ve vatandaşları korona virüs tedbirleri konusunda uyardı.
Pazar yerlerinde içeriye maske takmayan hiç kimse alınmazken maskesini takmayan esnaf ve vatandaşlar jandarma tarafından uyarıldı.

Pazarda Covid-19 denetimi arttırıldı

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