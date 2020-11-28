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Pazarda HES kodu denetimi

AMASYA HABERLERİ  | 28.11.2020 12:45 | Son Güncelleme

Suluova Belediyesi zabıta ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Cumartesi Pazarı’nda tezgâh açan esnafa ve pazara gelen vatandaşlara yönelik HES kodu denetimleri gerçekleştirildi.Vatandaşları korona virüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için denetim yapan Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafının ve pazara gelen vatandaşların HES kodlarını sorgulattı.

Suluova Belediyesi zabıta ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Cumartesi Pazarı’nda tezgâh açan esnafa ve pazara gelen vatandaşlara yönelik HES kodu denetimleri gerçekleştirildi.
Vatandaşları korona virüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için denetim yapan Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafının ve pazara gelen vatandaşların HES kodlarını sorgulattı. HES kodu olmayan esnaf ve üreticilere uyarıda bulunarak HES kodu almalarını sağlayan ekipler ayrıca, esnafların korona virüs açısından riskli olup olmadıklarını da kontrol ettiler. Zabıta ekipleri HES kodu denetiminin yanı sıra, maske mesafe ve hijyen ve ayrıca sigara konusunda da esnaf ve vatandaşlara hatırlatmalarda bulundular.
Yapılan denetim ile ilgili bilgi veren Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, son dönemde artış gösteren korona virüs oranları nedeniyle denetimlerin sıklaştığını ifade ederek, “HES Kodu denetimlerinde durumu riskli ya da pozitif çıkanların pazar yerlerinde satış yapmasına izin verilmiyor. Gerekli tedbirler alınarak bölgeden uzaklaştırılıyor ve sağlık ekiplerine bilgi veriliyor. Pazar yerimizde yapılan denetimlerde böyle bir durumla karşılaşmadık. Denetimlerimiz devam edecek. Maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.

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