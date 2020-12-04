Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve desteği

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, dayanışma kültürünü geliştirmek amacıyla Dünyayı İyilik Değiştirecek Projesini hayata geçirdi. Kayapınar Belediyesi, proje kapsamında semt pazarlarında ücretsiz sebze meyve standı kurdu.

Hazırladığı sosyal sorumluluk projeleri ile ilçe halkının takdirini kazanan Kayapınar Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkı sunmak amacıyla Dünyayı İyilik Değiştirecek Projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında Kayapınar ilçesindeki semt pazarlarında kurulan stantta, maddi durumu iyi olan vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine sebze ve meyve ücretsiz verilmesi için aracılık yapacak. Projeye destek amacıyla ilçede kurulan semt pazarını ziyaret ederek, stant için belediyedeki birim müdürleriyle alış veriş yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, salgın süreci bitene kadar ihtiyaç sahipleri için pazar yerinde stant kurmaya devam edeceklerini söyledi. İhtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını belirten Kaymakam Koç, "Dünyayı iyilik değiştirecek şiarıyla hareket eden bir inanca sahip bireyler olarak, ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek olmak istiyoruz. Yine ‘sağ elin verdiğini sol el bilmemeli’ hadisiyle böyle bir hayır ve iyilik projesine imza attık. Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı etkilenen ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek olmak amacıyla semt pazarlarımızın hemen girişinde ücretsiz sebze meyve standı kurduk. Maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızın semt pazarında alışveriş yaparken, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek vermeleri için bu standa bırakacakları sebze meyveleri ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu projemizin ana teması, dayanışma kültürünü sağlamak ve vatandaşlarımızı iyilik ve hayır kervanına ortak etmektir. Ayrıca, ürünleri semt pazarlarında temin ederek, pazarcı esnafımızı da bu şekilde katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

Son olarak vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrıda bulunan Kaymakam Koç, semt pazarından ayrıldı.

