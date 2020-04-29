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Pazarda Ramazan ve yasak yoğunluğu

ORDU HABERLERİ  | 29.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde her çarşamba günleri kurulan semt pazarında Ramazan ayı ve üç günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.Korona virüs tedbirleri nedeniyle ramazan ayının 1 Mayıs’ta itibaren başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma yasağına denk gelmesinden dolayı vatandaşın pazar alışverişi yoğunlaşmaya başladı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde her çarşamba günleri kurulan semt pazarında Ramazan ayı ve üç günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle ramazan ayının 1 Mayıs’ta itibaren başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma yasağına denk gelmesinden dolayı vatandaşın pazar alışverişi yoğunlaşmaya başladı. Vatandaşların özellikle alışveriş sırasında maske taktıkları görülürken, diğer yandan ise pazarcı esnafının ise reyonlarındaki sebze ve meyveleri kendileri poşetlediği gözlemlendi.
Her çarşamba günü semt pazarında sebze ve meyve satışı yapan Uğur Gökmen, ”Sebze fiyatlarında düşüş var ancak sebzelerde düşüş azda olsa yine fiyatlar azar azar çıkıyor. Ramazan ayı hareketliliği ister istemez pazar alışverişini de etkiliyor. Özellikle fiyat konusunda çok satan ürünlerde artış yaşanıyor. Vatandaşlarımız ise bütçesine göre almaya devam ediyor” dedi.
Sokağa çıkma yasağı ve Ramazan ayı nedeniyle alışverişin yoğun yaşandığı marketlerde ise maskesiz girişlere izin verilmiyor.

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