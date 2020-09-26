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Pazarın son yazlık meyve ve sebzeleri

SAMSUN HABERLERİ  | 26.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Samsun’da pazar yerinde yazın son meyve sebze ürünleri satılıyor.

Samsun’da pazar yerinde yazın son meyve sebze ürünleri satılıyor. Yazın son meyveleri cep yakarken, sebzelerde ise ucuzluk devam ediyor.
Samsun’un İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde kurulan pazarda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Pazar yerinde yazın son meyve ve sebzeleri ile yeni sezon ürünleri satışa sunuluyor. Meyve fiyatları vatandaşın cebini yakarken, şeftali kilogram fiyatı 8 TL’den, nektar 8 TL’den, armut 7 ile 8 TL’den, üzüm 6 TL, kavun 4 TL’den satılıyor. Sebze fiyatları ise vatandaşın yüzünü güldürüyor. Patlıcanın kilosu 2 TL, oğan 3 TL, kırmızı biber 2 buçuk, maydanoz 1 TL, domates 2 TL, patates 1 buçuk TL’den satışa sunuluyor.

"Kışlık ürünler yerini almaya başladı"
Şuan ürünlerin biraz pahalı olduğunu belirten pazar esnafı Hüseyin Kır, "Kışlık ürünler de yavaş yavaş yerini almaya başladı. Kışlık havuç, turp, karnabahar, brokoli, pırasa, ıspanak ve lahana pazara gelmeye başladı. Şu anda bu kışlık ürünlerin fiyatları biraz yüksek ama ileride daha düşecektir" dedi.
Vatandaşlar ise meyve fiyatlarının yüksek olduğunu ifade etti. Fazla meyve alamadıklarını söyleyen vatandaşları pazar yerinde pandemi kurallarına uyduğu gözlendi.

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