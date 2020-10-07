YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Pazarlar AK Gençlik’te yeni başkan Ogün Gündoğan

Pazarlar AK Gençlik’te yeni başkan Ogün Gündoğan

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6.

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Kongreye AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Fahri Karataş, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve partililer katıldı.
Pazarlar konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongre, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.
AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, kongrede yaptığı konuşmada, "Kongremizde İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Ogün Gündoğan ve yönetimine başarılar diliyorum. Göreve gelen kardeşlerimizin liyakat ve dürüstlük ilkelerini kendilerine şiar edineceklerinden eminim. Oluşturulan ekibin Pazarlar’ın geleceğine, ileriki yıllara damga vuracağını şimdiden söylüyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın belirtmiş olduğu hedeflere bu kadroların koşacağını biliyor ve bu kutlu davayı daha ilerilere taşımak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyorum" dedi.
Ak Parti Pazarlar Gençlik Kolları Başkanı seçilen Ogün Gündoğan, ’’Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda mücadele edeceğiz. Ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin geleceği için durmadan çalışacağız. Tüm arkadaşlarımla beraber teşkilatımıza layık olmak için gayret edeceğiz’’ dedi.
Pazarlar AK Parti Gençlik Kolları 6. kongrede Ogün Gündoğan AK Parti Pazarlar Gençlik Kolları Başkanı seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine Burcu Tuncel, Ertuğrul Şahin,
Bayram Erdoğan, Hüseyin Kul, Ömer Karakaş, Mehmet Ali Coşkun, İdris Ertaş, Engin Can Kul, Salih Azman ve Mehmet Azman seçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Sason’da besiciler kış hazırlığına başladı
Sason’da besiciler kış hazırlığına başladı

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:55
Öğle
12:53
İkindi
16:06
Akşam
18:41
Yatsı
19:58

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Kaya Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.