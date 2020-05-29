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Pazarlar göletlerine 10 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.05.2020 12:41 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, su ürünleri stoklarını arttırmak, iç su kaynaklarında, iç bölgelerde balık tüketiminin arttırılması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde bulunan Pazarlar ve Yakuplar sulama göletlerine 10 bin adet sazan balığı yavruları bırakıldı.Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, " Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, su ürünleri stoklarını arttırmak, iç su kaynaklarında, iç bölgelerde balık tüketiminin arttırılması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Yakuplar Göletine 4 bin, Pazarlar Göletine 6 bin sazan balığı yavrusu atılarak balıklandırılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, su ürünleri stoklarını arttırmak, iç su kaynaklarında, iç bölgelerde balık tüketiminin arttırılması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde bulunan Pazarlar ve Yakuplar sulama göletlerine 10 bin adet sazan balığı yavruları bırakıldı.
Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, " Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, su ürünleri stoklarını arttırmak, iç su kaynaklarında, iç bölgelerde balık tüketiminin arttırılması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Yakuplar Göletine 4 bin, Pazarlar Göletine 6 bin sazan balığı yavrusu atılarak balıklandırılmıştır. Proje kapsamında 10 bin adet pullu sazan balığı yavrusu getirilmiştir. Sazan balığı, çevre şartlarına ve hastalıklara dayanıklılığı, yüksek büyüme hızı, bir seferde ortalama 200-300 bin adet yavru vermesi gibi özelliklerinden dolayı balıklandırma çalışmalarında tercih edilmektedir. Balık eti, insan beslenmesinde büyük önemi olan bir gıda ve protein kaynağı olduğundan, besin stoklarımızın korunması, sürdürülebilir avcılığın devamı ve ekosistemin zarar görmemesi için olta balıkçılarının ve tüm vatandaşların ’boy’ ve ’mevsimsel av yasaklarına’ uymaları ve bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde yapılan balıklandırma çalışmaları gölet ekosisteminin canlı tutulmasını ve yöre halkının göletten istifade etmesi hedefine ulaşılmasını sağlayacaktır. dedi.
Pazarlar Sulama Göletinde düzenlenen programa Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Belediye Başkanı Bilal Demirci, İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan ve Personeli katıldı.

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