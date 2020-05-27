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Pazarlar ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.05.2020 14:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Perşembe günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kurulmayacağı açıklandı.İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Toplantıda ilçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta Perşembe günü kurulan ilçe pazarının 28 Mayıs 2020 tarihinde kurulmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

Pazarlar ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Perşembe günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kurulmayacağı açıklandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Toplantıda ilçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta Perşembe günü kurulan ilçe pazarının 28 Mayıs 2020 tarihinde kurulmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

Pazarlar ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak

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