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Pazarlar ilçe pazarında önlemler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.04.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde haftada bir kez kurulan pazarda, Korona virüs Covid-19 tedbirleri dolayısıyla yoğun önlemler alındı.Pazaralar İlçe merkezinde Belediye caddesinde kurulan sebze pazarında her iki yönden girişler kontrol altına alındı.Pazar girişlerde pazar içerisindeki kalabalığa göre alımlar yapıldı.

Pazarlar ilçe pazarında önlemler

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde haftada bir kez kurulan pazarda, Korona virüs Covid-19 tedbirleri dolayısıyla yoğun önlemler alındı.
Pazaralar İlçe merkezinde Belediye caddesinde kurulan sebze pazarında her iki yönden girişler kontrol altına alındı.Pazar girişlerde pazar içerisindeki kalabalığa göre alımlar yapıldı. Zabıta ekipleri 3 metre aralıklarla kurulan tezgahlarda sürekli devriye görevi yaptı ve vatandaşları sosyal mesafe konusunda gün boyunca uyardı. Pazaryerinde tezgahların etrafına şeritler çekilerek izolasyon sağlanıyor. Ayrıca pazara girişlerde vatandaşlara Belediye Zabıta ekiplerince eldiven ve maske dağıtımı yapıldı.
Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ’’Belediyemiz zabıta ekipleri ürün fiyat kontrolü yaptılar ve satılan gıdaların alınan kararlara uyup uymadığını sürekli denetlediler. İlçe Hıfzıssıhhada alınan kararlara göre Pazaryeri dizayn edildi. Kurulan tezgâhlar 3 metre aralıklar ile kuruldu. İlçemiz pazarında kurallara uygun şekilde belediye tarafından ücretsiz eldiven ve maske dağıtılarak pazara belirlenen yerlerden girişler sağlandı. Halkımızın sağlığı için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’’ dedi.

Pazarlar ilçe pazarında önlemler

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