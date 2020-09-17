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Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu görevine başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu görevine başladı.

Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu görevine başladı

Kütahya’nın Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu görevine başladı. Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat’ın 2020 yılı Kaymakamlar kararnamesi ile Amasya ilinin Gümüşhacıköy ilçesine atanması ile Pazarlar Kaymakamlığına Mehmet Soylu’nun atandığı bildirildi.
Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, 1991 yılında Ankara ilinde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisat bölümünden 2014 yılında mezun olduktan sonra, yüksek lisans yapmaya başladı. 2018 yılında Nevşehir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Kaymakam refikliği stajını Osmaniye İli Düziçi İlçesinde tamamlayıp sırasıyla Zonguldak ili Devrek ilçesi, Adana ili Pozantı ilçesi ve Afyonkarahisar ili Başmakçı ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere Manchester Metropolitan üniversitesinde dil eğitimi aldı. Kaymakam Sayın Mehmet Soylu 14 Ekim 2020 tarihinde Pazarlar İlçesinde göreve başladı.
Kaymakam Mehmet Soylu, “Görev yerim olan Pazarlar’da hizmet etme heyecanı ile göreve başladım. Gördüğüm eğitimimi uygulamaya çalışacağız. Bu güzel ve şirin İlçede güzel hizmetler yapmayı ümit ediyorum” dedi.

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