YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Pazarlar’da 86 bin 150 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi

Pazarlar’da 86 bin 150 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesi Yenice köyünde jandarma ekipleri tarafından 86 bin 150 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenice Köyü Karacatepe mevkiinde bulunan bir tarlada yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Kütahya’nın Pazarlar ilçesi Yenice köyünde jandarma ekipleri tarafından 86 bin 150 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenice Köyü Karacatepe mevkiinde bulunan bir tarlada yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin bahse konu mevkide yaptığı araştırma neticesinde; H. H. Y isimli şahıs tarafından 6 bin 150 metrekare tarlaya yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alanda yapılan kontrolde; 86 bin 150 kök haşhaş bitkisi olduğu tespit edildi. Haşhaş bitkisi ekili alan imha edilirken, şüpheli H. H. Y. hakkında tahkikata başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:22
Sabah
05:57
Öğle
13:02
İkindi
16:50
Akşam
19:58
Yatsı
21:26

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.